Psikolog rica etti, imam okudu: Ali Baba'nın Çiftliği
Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camii'nin eski imamı Ömer Faruk hoca, depremzede çocukları bir araya toplamak için cami hoparlöründen "Ali Baba'nın Çiftliği"ni söyledi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 14:40, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 14:51
Psikolog Amine Şentürk, depremzede çocukları bir araya toplayarak onlarla oyun oynamak ve deprem psikolojinden uzaklaştırmak isteyince ona yardım eden, Abdülhamid Han Camii eski imamı oldu.
Depremzede çocuklara anons yapan Ömer Faruk isimli eski imam, hoparlörden "Ali Baba'nın Çiftliği" şarkısını okuyunca ortaya bu duygulandıran sıcak görüntüler çıktı.