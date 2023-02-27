Bakan Koca: Malatya'daki depremde 103 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 15:46, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 16:16
Koca, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."