Deprem sonrası seçmene 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu

ALF Araştırma deprem sonrasında 21-25 Şubat tarihleri arasında seçmene 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz diye?' sordu. Araştarma 24 ilde 2000 kişi ile kantitatif araştırma yöntemlerinden Yüz Yüze Anket yöntemiyle gerçekleştirildi.

İşte araştırmanın sonuçları;

Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? / Şubat 2023

"Araştırma 21 - 25 Şubat 2023 tarihleri arasında 24 ilde 2000 kişi ile kantitatif araştırma yöntemlerinden Yüz Yüze Anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir."

Cumhur İttifakı: %35,1

Millet İttifakı: %47,6