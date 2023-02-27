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Haluk Levent: AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor

Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, Kızılay çadırlarını internette görüp satın aldıklarını belirterek "AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay'dan." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 16:27, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 16:43
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Haluk Levent, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş depremlerinde, bölgeye ulaştıklarında acil ihtiyaç maddelerinin başında çadır bulunduğunu belirten Levent, arkadaşlarının Kızılay'ın internet sitesinde çadır satıldığını gördüğünü ve kendisine ilettiğini söyledi. Levent, "Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay'dan. Buyurun AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurt dışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa, AFAD da parayla alıyor." ifadeseni kullandı.

Levent Kızılay'dan ayrıca barbunya konserve satın aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Depremin ikinci günü çadır bulamadık. Birkaç arkadaşımız var, geceleri çıkıyoruz. Yetişilemeyen birçok yer var, oralara aileleri teselli etmeye gidiyoruz. Enkazdan hala ses geliyor. Geceleri yalnız kaldığımızda ağlıyoruz. İnsanlar dışarıda yağmurda donuyor.

İhracat yapılmak üzere hazırlanan 2500 çadır olduğunu öğrendik

Ben o sırada çadır bulamamışım. Çadır yok. Bakın bu bulduklarımız daha birkaç gün önce gelmeye başladı. Arkadaşlar Kızılay'ın internet sitesinden çadır sattığını görmüşler. Kişisel değil bu. Hatta Ankara Eczacılar Odası da almış. Biz niye almayalım? Ben şu an sorgulayabilir miyim? Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2050 çadır var.

20 bin tane de olsa alacaktım

Kızılay'ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Deprem zamanı veya değil, biliniyor. Ben o an hiçbir şey düşünemiyorum. İnsanlar ölüyor orada, dışarıda tir tir titriyorlar. Benim orada insanlara çadır getirmem lazım. 20 bin tane de olsa alacaktım. Fiyatı uygun mu? Uygun. Biz 19 küsur bin liraya alabildik. Biraz indirim yaptırabildik. 19 küsur bin, artı KDV, artı nakliye, bunlar 22 bin liraya gelebiliyor. Ben geçen yıl Fransa'dan helikopter getirdim 1 milyon euro verdim, çok da iyi çalıştı, devlete ben stopaj olarak 200 bin euro verdim. Devletin hizmetine verdiğim halde.

AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor

Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay'dan. Buyurun AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurt dışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa, AFAD da parayla alıyor. Orada bir muhasebe var.

Kızılay'dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem."

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