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Bakan Nebati, depremler sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlık olarak tüm kurumların 6 Şubat'taki depremlerle ilgili kaynak taleplerini en hızlı şekilde karşıladıklarını belirterek, "Bugüne kadar AFAD'a yaklaşık 17 milyar lira nakit aktarımı gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 17:17, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 17:51
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Bakan Nebati, depremler sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi

Nebati, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, depremler sonrası gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Nebati Şanlıurfa'daki son duruma ilişkin, "İlimizdeki vefat sayısı 180, il dışından gelenlerle beraber toplam vefat 351, yoğun bakımda 17 hastamız var, toplam il dışından gelen depremzede sayımız bin 462, ilimizde yıkılan bina sayısı 19, toplam çadır 3 bin 667, çadırda kalan vatandaşlarımız da 29 bin 810. 154 bin 847 battaniye, 9 bin 5 ısıtıcı dağıttık. 964 konaklama mekanımızda da 347 bin 604 kişiyi misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nebati, depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden devletin, ilerleyen süreçte de vatandaşların tüm yaralarını sarmaya, bölgeyi hızla yeniden imar etmeye milletle tek yürek olarak devam edeceğini vurgulayarak, "Milletimizin her bir ferdinin, STK'lerimizin ve iş dünyamızın da bu süreçte gösterdiği gayret ve sağladığı destekler takdire şayandır. Zorluklar karşısında birlik olmanın, zorluklara beraberce göğüs germenin ne demek olduğunu aziz milletimiz daha önce birçok defa olduğu gibi bugün de çok net bir şekilde tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması, kentlerin zarar gören altyapılarının yeniden imarı için bütçeyi ve tüm imkanları en etkin şekilde kullandıklarına işaret eden Nebati, "Bu kapsamda, AFAD başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın acil nakit taleplerini karşılamak için ilk etapta 100 milyar lira kaynak ayırdık. Tüm kurumlarımızın deprem ile ilgili kaynak taleplerini en hızlı şekilde karşılıyoruz. Bugüne kadar AFAD'a yaklaşık 17 milyar lira nakit aktarımı gerçekleştirdik." dedi.

- "Hızlı karar alıyoruz"

Bakan Nebati, her bölgede bakanların toplantılar yaptıklarını, yaraların hızlıca sarılması açısından gelen talepleri değerlendirip hızlı şekilde karar aldıklarını belirterek, Bakanlığına ilişkin tüm sorunlara ilişkin çözümleri de anlık alarak, hızlı bir şekilde yola devam ettiklerini söyledi.

Deprem felaketinin vatandaşlar ve iş dünyası üzerindeki etkilerini hafifletmek için bazı vergi düzenlemelerini de acilen devreye aldıklarını dile getiren Nebati, mücbir sebep hali ilanı başta olmak üzere bu kapsamda alınan önlemleri anlattı.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinden, prefabrik yapılara ilişkin KDV indirimine kadar atılan adımlara dikkati çeken Nebati, şöyle devam etti:

"Hızla devreye aldığımız tüm bu kolaylaştırıcı uygulamalarımızın yanı sıra vergi mevzuatı kapsamında gelen bazı diğer talepleri de ivedilikle değerlendiriyoruz. Hedefimiz, bu zorlu dönemde, vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın her bakımdan hayatını olabildiğince kolaylaştırmaktır. Uygulamaya aldığımız destek ve tedbirlerle, depremden zarar gören esnafımızın, sanatkarımızın ve çiftçimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. İş yerleri ve işletmeleri zarar gören yaklaşık 150 bin esnaf ve sanatkarlarımıza Halk Bankasınca kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemelerini 6 aylığına faizsiz şekilde erteledik. Yine, deprem bölgesindeki çiftçilerimizin de Hazine faiz destekli kredilerini 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın erteledik. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin mazot ve gübre desteklerini önceki uygulamalardan farklı olarak ayni yerine nakdi olarak gerçekleştirdik. Bu kapsamda toplam 3,4 milyar liralık destek geçen hafta çiftçilerimizin hesabına yatırılmıştır."

Bakan Nebati, bankacılık, çalışma hayatı ve sigortacılık alanlarında yapılan düzenlemelere de değinerek, "Vatandaşlarımızın sigortacılık alanında da mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Doğal Afet Sigortası kapsamında ödemelere ivedilikle başladık. 8 bin 612 hasar dosyası için 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş olup, ödemeler devam etmektedir. OHAL ilan edilen illerimizde trafik sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinin prim ödemelerinde çeşitli kolaylıklar da getirdik.Yenilenemeyen poliçelerin teminatını ve tahsilatını 8 Mayıs 2023'e kadar uzattık." ifadelerini kullandı.

- Fiyat sabitleme kararı

Deprem felaketi karşısında fırsatçılık yapanlar olduğuna da dikkati çeken Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Depremin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlarımızın bir de bu fırsatçı yaklaşıma maruz kalması asla kabul edilebilir değildir. Bu duruma kesinlikle göz yumacak değiliz. Diğer taraftan, bölgenin yeniden ihya ve inşası kapsamında fiyat sabitleme kararı alarak bu sürece önemli destek sunan iş dünyamızın duyarlı ve birbirinden değerli mensuplarına da milletimiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizler de girdi maliyetlerinin artmaması noktasında her türlü tedbiri alacağımızı, vazgeçmemiz gereken şeyler varsa bunlardan vazgeçeceğimizi açıklıkla ifade ediyoruz. Şu anda hepimiz elimizi taşın altına koymadık, yüreğimizi ve bedenimizi koyduk. Zaman, bir olma, beraber olma zamanı. Bizi biz yapan işte zor zamanda sergilediğiniz bu mertliktir, bu yiğitliktir"

- "Tribünlere siyaset sokmaya çalışıyorlar"

Nureddin Nebati, çalışırken "ahlaksızlarla da" mücadele ettiklerini söyleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahi siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da, gerçek dışı türlü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler, metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle, vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz. Oluşan her yaranın sarılmasında bölgenin yeniden imar ve ihya edilmesinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm gücümüzle çalışacak, milletimizle birlik içinde, yan yana, omuz omuza yol almaya devam edeceğiz. Bu süreçte devletimiz bütün imkanlarıyla herkesin yanındadır ve sonuna kadar da yanında olmaya devam ettiğini kanıtlamıştır."

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