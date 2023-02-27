İş arkadaşını silahla vurarak ağır yaralayan zabıta memuru gözaltına alındı

Olay, Uluönder Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Zabıta Karakolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen zabıta memuru Meriç S. (36), izin günü olmasına rağmen karakola geldi. Kendisi gibi zabıta olan iş arkadaşlarının bazılarına selam verdikten sonra içeri giren Meriç S., çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Seyhan Ç.'ye (40) silahla arka arkaya ateş etti. Göğsüne isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Seyhan Ç., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Meriç S. olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Seyhan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Eskişehir-Bursa karayolundan kaçtığı öğrenilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.