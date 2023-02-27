Gürcistan'da tutuklu bulunan Galip Öztürk'e 8 yıl hapis cezası

Gürcistan'da tutuklu bulunan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk, Batum Şehir Mahkemesi tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim Levan Kolbaya, Öztürk'ün yasadışı olarak uyuşturucu ve psikotrop maddeler elde etmek ve bulundurmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı. Duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Öztürk, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Öztürk'ün avukatı Tengiz Kahidze, Batum Şehir Mahkemesi'nin verdiği kararı temyize götüreceklerini ifade ederek, "Çünkü Galip Öztürk'ün hak savunucuları, deliller ve tanıkların sorgulanması sonucunda sanığın masum olduğuna inanıyor. Söz konusu karar tek taraflıdır. Belirtilen süre içinde Kutaisi Temyiz Mahkemesi'ne başvuracağız ve Strasbourg Mahkemesi'ne de başvurmayı düşünüyoruz. Tamamen masum bir adam 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

Savcı Levan Murvanidze ise, mevcut kararın yasal ve adil olduğunu kaydederek, "Sanığın hukuka aykırı eylemi çürütülemez ve delillerle ispatlanmıştır" dedi.

Türkiye ve Gürcistan vatandaşı olan iş adamı Öztürk, 30 Mayıs 2022'de Batum'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Öztürk'e "cinayete azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti

28 Eylül 1996'da Kuvvet Köseoğlu'nun Samsun'da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011'de Çorum'da yakalanmıştı. Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012'de sanıklar Y.Y., A.O., Y.Ö., S.Ş. ve C.K. hakkında delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş'a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda Öztürk, cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı. Öztürk, cinayete azmettirme suçundan müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gürcistan'a kaçmıştı.