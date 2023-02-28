28 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
28 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, "EYT düzenlemesini" içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, geçen yılın son çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamları ile bu yılın ocak ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasından deprem felaketi nedeniyle ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor maçı oynanacak.
(İstanbul/20.00)
2- TFF 3. Lig'in 21. haftasından ertelenen 1. Grup'ta Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 3. Grup'ta Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım Spor, Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK maçları yapılacak.
(Edirne/14.00/Muş/13.00/Niğde/14.00)