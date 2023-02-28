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İşçisi dönen kepenk açıyor: 2 bin kişi işbaşı yaptı

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman'da fabrikalar açılmaya, duran üretim çarkları yavaş da olsa dönmeye başladı. Binası ve üretim tezgahı ayakta kalan, depremden sonra şehri terk eden personeli de geri dönenler üretimde başı çekiyor. İşadamları konteyner kurarak barınma sağladıkları çalışanlarına "Geri dönün" çağrısı yapıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 07:38, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 07:45
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İşçisi dönen kepenk açıyor: 2 bin kişi işbaşı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremden büyük hasar gören fabrikalar, çalışanlarının kısmi olarak işe dönmesiyle üretime başladı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ile ağır darbe alan ilçelerdeki fabrikalar, duran üretim çarklarını yavaş da olsa döndürmeye başladı. Türkiye'nin güçlü sanayi kuruluşlarının bulunduğu bölgede üretim bantlarının devreye alınması büyük önem taşıyor. Çünkü İplik, kumaş, çelik mutfak eşyası, demir-çelik ve oto yedek parçasının başta olmak üzere yüzlerce kalem üretim yapan fabrikalar depremin ardından durmuştu.

ADANA, GAZİANTEP VE ŞANLIURFA HIZLI TOPARLANDI

Depremin vurduğu 10 ilde; 210 bin şirket, 326 bin esnaf ve 1,8 milyon sigortala çalışan bulunuyor. Türkiye'deki ekonominin yaklaşık yüzde 10'unun döndüğü bu illerde, birçok şirket hem çalışanlarını kaybetti hem de üretim tesislerinde büyük hasar oluştu. İlk şokun atlatılmasının ardından şirketler aradan geçen zamanda depremlerin neden olduğu hasarın yaralarını sarmaya çalışıyor. Bazı şirketler, hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, bazıları da teknik sorunlarını gidermeye çalışıyor. Gaziantep Merkez, Şanlıurfa merkez ve ilçeleri, Adana merkez ve ilçeleri gibi sanayi tesislerinin yoğunlaştığı yerler, depremi diğer yerlere göre daha az hasar atlattığı için buralardaki fabrikalar, organize sanayi bölgelerindeki işletmeler ve esnaf, geçtiğimiz haftalarda iş başı yapmıştı.

ÇALIŞANLARA İŞBAŞI ÇAĞRISI

Özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya kent merkezide oturan çalışanların önemli bir kısmı aileleriyle birlikte şehri terk ettiği için iş gücü kaybı konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Çalışanların önemli bir kısmı da depremi az hasarla atlatan köylere ve civardaki ilçelere gitmeyi tercih etmiş. Çalışanların bir kısmı, aileleri ile ilgilenmeleri için verilen izinlerin ardından işe döndü. Binası ve üretim tezgahları zarar görmeyen firmalar, iş başı yapabilen çalışanlar sayesinde kısa süreden üretime başladı. Çalışanların konteyner ve çadır gibi güvenli alanlarda barınma ihtiyacını karşılayabilen şirketler, elemanlarının iş başı yapması için sıkça çağrılar yapıyor.

GÜVENLİ BARINMA İMKANI İŞÇİ ÇEKİYOR

Organize Sanayi Bölgelerinin içine ve yakınına kurulan konteynerlerin sayısı arttıkça, işbaşı yapan çalışan sayısı artıyor. 70 firmanın bulunduğu Kahramanmaraş OSB''de geçen hafta üretim yapan firma sayısı 8 idi. Dün itibariyle 12 firmaya çıktı. 12 bin kişinin çalıştığı OSB'de işbaşı yapan kişi sayısı 2 bine yaklaştı. Burada işbaşı yapanların 550'sini Hascevher fabrikasında çalışanlar oluşturuyor. Güvenli bakınmanın öneminin farkında olan bazı işletmeler de kendi imkanlarıyla konteyner kurulumu yapıyor. Bu yolla çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılayan şirketler, yavaş yavaş çarkı döndürmeye başladı.

Üretim bantları çalışmaya başladı

Erdemoğlu Holding, Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin gerek Besni'de gerekse Gaziantep üretim tesislerinde depremden sonra bir hafta üretime ara verildiği üretim sürecinin bir haftalık aradan sonra kaldığı yerden devam ettiği bildirildi. Ayrıca, holding bünyesinde Adana'da faaliyet gösteren Sasa Polyester AŞ için de üretimin depremden sonra devam ettiği açıklandı. Kahramanmaraş merkezli KİPAŞ Holding ise, hasar tespit çalışmarının sürdüğünü, Kavlaklı OSB'deki bazı tesislerin çalışmaya başladığını duyurdu.

%90 kapasiteyle çalışıyoruz

Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, depremlerin ardından Gaziantep'te faaliyet gösterdikleri fabrikalarında ve genel müdürlük binasında herhangi bir kalıcı hasara rastlamadıklarını söyledi. Göymen, "Deprem nedeniyle üretimimiz 4 gün aksadı. Depremin etkilerini azaltmak için gaz gelir gelmez yavaş yavaş üretime başladık ve şu anda kapasitemizi yüzde 90'lara kadar çıkardık" dedi. Osmaniye merkezli Baştuğ Şirketler Grubu da 20 Şubat itibarıyla üç vardiya halinde 24 saat çalışmaya başladı.

3 ayda normale döneriz

İplik üreten Matesa Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Muhasebe Müdürü Sıtkı Çelebi, 1 Mart itibarıyla yönetim kadrosunun işbaşı yapacağını belirterek, "Üretim personelimizi de üretim başladığında işbaşına çağıracağız. 3 ay içinde iplik üretimine başlarız" ifadelerini kullandı. Şirikçioğlu Mensucat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Ali Şirikçi, kısmen üretime başladıklarını vurgularken, 2 işletmelerinde üretime başladıkları bilgisini verdi. İşe gelebilecek durumda olan personeli işe çağırdıklarını ifade eden Şirikçi, "Gelebilenlerin hepsine mesaj atıyoruz, işe başlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tam kapasiteyle faaliyete geçmemiz 3-4 ayı bulacak" dedi.

İbrahim Acar

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