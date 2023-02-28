ALES başvuruları için bugün son gün
22 Şubat'ta başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları için bugün son gün.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 08:32, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 08:32
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.
Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra https://ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.