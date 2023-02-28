İngiltere'den bir porsiyon döner kampanyası

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dünya Türkiye için seferber olurken, daha önce farklı kampanyaların yürütüldüğü İngiltere'de bu sefer de 'Bir porsiyon döner bağışla' isimli yardım hareketi başlatıldı. Kampanya kapsamında, her gün 1.3 milyon porsiyon döner tüketilen ve ortalama porsiyon fiyatının 5 sterlin olduğu ülkede, her bir döner müşterisinin ekstra bir porsiyonun fiyatını bağışlaması hedefleniyor. Bu sayede bir haftada 45 milyon sterlinlik (1 milyar TL) yardım toplanabileceği belirtiliyor.

Yardım kampanyası kapsamında müşteriler dönerciye yerleştirilen karekodu okutarak 5 sterlin destekte bulunabiliyor. 20 binden fazla dönerci bulunan ülkede, her 10 İngiliz'den 1'i her gün döner yiyor. Öte yandan James Bond rolünü canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, depremzedeler için 100 milyon sterlinden fazla bağış topladı. Craig, 2 hafta önce bir video hazırlayarak depremzedeler için bağış çağrısında bulunmuştu. Toplanan bağış miktarı 101 milyon sterlini geçti. Ünlü aktör bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Saraybosnalı Benjamin'den 16 bin TL

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic, depremzedelere yardım amacıyla çay satarak topladığı 800 avroyu (yaklaşık 16 bin TL) Türkiye'ye gönderdi. Mehanovic, topladığı parayı ailesi ve kendisine yardım eden arkadaşı Bilal Andelija ile birlikte Saraybosna'daki Ziraat Bankası'na yatırdı.

BM'de saygı duruşu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 52'nci Oturumu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Avusturyalı Türkler konteyner gönderecek

Avusturya'nın başkenti Viyana'da depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulacak konteyner kent için yardım programı düzenlendi. Avusturya'da 23 sivil toplum kuruluşunun ortak girişimiyle düzenlenen yardım kampanyası, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli kanallarda canlı yayımlandı. Yaklaşık 4 saat süren programda 433 bin 927 avro (yaklaşık 8.6 milyon TL) toplandı.