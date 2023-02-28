Akıllı telefon ithalatında yeni karar

Akıllı telefonların ithalatında uygulanan gözetim miktarına ilişkin yeni bir karar alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"ne göre; daha önce "Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak 200 ABD doları/adet olarak uygulanan birim gümrük kıymeti, "Akıllı Telefonlar" için 350 ABD doları/adet olacak şekilde değiştirildi.