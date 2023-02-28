Bahçeli: Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Stadyumlardan hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi, deprem felaketinde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza ve depremzede kardeşlerimize vahim bir saygısızlıktır."

"Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş, iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini yurdunu, haddini hududunu bilmelidir."

"Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatıma devam edeceğim."