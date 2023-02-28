Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı ilçede nüfus ikiye katlandı

Kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta olan Sumbas ilçesi, 6 Şubat'ta meydana depremleri can ve mal kaybı yaşanmadan atlattı.

İlçe genelinde çok katlı bina bulunmaması ve zemininin kayaç olması nedeniyle depremi neredeyse sıfır zararla atlatan ilçede vatandaşlar günlük yaşamına kısa sürede döndü.

Depremden etkilenen çevre il ve ilçelerde yaşayan birçok aile bu süreci geçirmek için daha güvenli gördükleri Sumbas'ı tercih etti.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine, depremlerde ilçede hiçbir yapının yıkılmadığını, bazı eski binalar dışında neredeyse depremi hasarsız atlattıklarını söyledi.

- "Deprem sürecinde herhangi bir yıkım ya da olumsuz bir şey yaşanmadı"

İlçede 35 iş yeri, 26 kamu binası ve 690 hanenin bulunduğunu ifade eden Demiroğlu, "Hamdolsun deprem sürecinde herhangi bir yıkım ya da olumsuz bir şey yaşanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın denetimleri noktasında bazı eski yapılar için yıkım kararı verildi. Bunlarla ilgili de Bakanlığımızın izlediği yol kapsamında ne gerekiyorsa o yapılacak." dedi.

İlçede yüksek katlı bina sayısının çok az olduğunu belirten Demiroğlu, en yükseği 4 katlı birkaç yapı bulunduğunu ifade etti.

Demiroğlu, ilçede genelde müstakil yapıların bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Zemin olarak da bölgemiz sağlam. Fay hattına uzak olmanın da faydasını gördük. Ondan dolayı da bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Şu anda binasında hasar olmasa dahi vatandaşımızda bunun bir psikolojik rahatsızlığı oluştu. Büyük şehirlerimizden, çok katlı binalarda olan vatandaşlar kırsala, bizim gibi küçük yerlere, müstakil tek katlı evlerin yer aldığı bölgelere akın ettiler. Depremzede vatandaşlarımızla nüfusumuz ikiye katlandı. Hatta ilk zamanlar 3'e dahi katlamıştı. Vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu felaketi de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız inşallah."

Sumbas'ta yaşayan Ali Kurt, evinin tek katlı müstakil olduğunu, bu nedenle de yaşanan depremlerde zarar görmediğini söyledi.

Kurt, "Can ve mal kaybımız olmadı. Evime gelen yetkililer inceleme yaptı ve hasarsız olarak durumu tescil etti." diye konuştu.

İlçede hem evi hem de iş yeri olan Bahattin Karaarslan da depremler nedeniyle herhangi bir zarar yaşamadıklarını anlatarak, depremden kısa süre sonra işinin başına döndüğünü ifade etti.