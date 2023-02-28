Kızılay Başkanı Kınık'tan 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna yanıt

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin 3. gününde yaşandığı ortaya çıkan bir gelişme kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

AHBAP'A ÇADIR SATIŞI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ



Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 46 milyon lira karşılığında 2 binden fazla çadır sattığı öğrenilirken, büyük tartışma yaratan haberleri Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle doğruladı.

YALNIZCA ÇADIR DEĞİL KONSERVE VE BARBUNYA DA SATMIŞLAR



Bir televizyon programına katılan Haluk Levent, Kızılay'dan çadır dışında konserve ve barbunya da satın aldıklarını açıklarken yaşanan bu gelişme tartışmaların iyice alevlenmesine neden oldu.

KINIK'TAN İSTİFA ÇAĞRILARINA YANIT



Sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet etti. Yükselen bu istifa çağrıları sonrası Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kınık, "Vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği" sorusuna, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" yanıtını verdi.