İYİ Parti Sözcüsü: Aday 2 Mart'ta belli olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARİHİ

"Seçim olacak. Olmak zorunda. Anayasa'da açıkça kurallar belirlenmiştir" diyen Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 14 Mayıs tarihine ilişkin bir açıklama yapacağını biliyoruz. Henüz gerçekleşmiş değil bu bahsettiği konu. Böyle olmasa bile 18 Haziran belirlenmiş seçim tarihidir. İYİ Parti, ister 14 Mayıs'ta olsun, ister 18 Haziran'da olsun yapılacak seçimlere hazırdır" ifadelerini kullandı.