Bakan Bozdağ: Ucu kime uzanırsa uzansın adalet yerini bulacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adıyaman'da K-1 Altınşehir Konteyner Kenti'ndeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Bozdağ, Adıyaman'da yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Adıyaman Adalet Sarayı'nda da incelemelerde bulunduğunu söyleyen Bozdağ, adliye binasının hafif hasarlı olduğunu ancak adalet hizmetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Bozdağ, deprem bölgesinde gönüllülük çerçevesinde yaklaşık 5 bin adli tıp uzmanı, adli personel ve savcı görevlendirildiğini belirtti.

Deprem bölgelerinde adalet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını anlatan Bozdağ, vatandaşların adalet hizmetlerine yönelik beklentilerinin karşılanmaya devam edeceğini aktardı.

Bozdağ, bölgelerde geçici barınma için konteyner kentler kurulduğunu hatırlatarak, bir yıl sonra depremden etkilenen vatandaşların kalıcı konutlara kavuşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yaşanan depremlerde verdiği sözleri yerine getirdiğine işaret eden Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da yaraların sarılması, barınma ve diğer sorunların çözümü konusunda verilecek sözlerin en geç bir yıl içerisinde yerine getirileceğini kaydetti.

Bekir Bozdağ, "Bu kadro, dün dedi yaptı, bugün dediğini de yapacak. Adıyamanlılara verilen sözlerin hepsi de vaktinde yerine gelecektir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmamalıdır." diye konuştu.

- "Kusuru olan herkes milletin huzurunda yargıya hesabını verecektir"

Delillendirme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Bakan Bozdağ, hiçbir enkazın, ceza hukuku soruşturması bakımından delil tespiti yapılmadan kaldırılmadığını, Adıyaman'da böyle bir durumun yaşanmadığını kaydetti.

Herhangi bir hak kaybına yol açacak ihmalin söz konusu olmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Her şey usulünce, yasalarımıza göre, yerli yerince yapılmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Zaman zaman soruşturmaların sadece müteahhitlerle ilgili olduğuna dair de kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyor. Şunu ifade etmek isterim, soruşturmalar sadece müteahhitlerle ilgili değil, yapı sahipleri, denetim elemanları, fenni mesullerle ilgili ve bir inşaatın tamamlanma sürecinde kimler hangi konularda görev aldılarsa tamamıyla ilgili soruşturmalar kendi usulü çerçevesinde yürüyor. Ancak bunlarla ilgili binaların yaşlarına baktığımızda çoğunluğun 1999 öncesi tarihlerde yapılan binalar olduğu için bunların fenni mesuller kimdir, denetim yapanları kimdir, başka iş ve işlemleri yapanlar kim, bunların sorumluları kim, elbette bunların tespiti, delillendirilmesi zaman almaktadır. Zaman içerisinde bu konuda ihmali, kusuru kimin varsa bunların tespit edildiği takdirde kusurları oranda sorumluğu olduğunu, yargı önünde de hesap verdiğini herkes görecektir. Onun için zamanın işleyişi içerisinde bunlar ortaya çıkacaktır. Herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye ya da şirkete ya da başka başka birilerine karşı ayrımcılık söz konusu değildir. Her konuda soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacaktır. Bir yanlışlık yapan, kusuru olan, yargı kararıyla tespit edilen herkes milletin huzurunda yargıya hesabını verecektir. Bu noktada, aziz vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim."

Adalet Bakanı Bozdağ, hayatını kaybedenlerin kimliklendirme çalışmalarının büyük çoğunluğunun tamamlandığını da sözlerine ekledi.