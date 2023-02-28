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İstanbul Çekmeköy'de oyuncak silahla banka soygunu

İstanbul Çekmeköy'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir banka şubesine giren şüpheli, silah tehdidiyle kasadaki 130 bin lirayı alıp kaçtı. Bankadaki polis memuru ve çevredekiler kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı. Zanlının silahının da oyuncak olduğu belirlendi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 15:25, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 15:32
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Çekmeköy'de bir bankanın şubesine giren şüpheli silah tehdidiyle kasadaki 130 bin lirayı alıp kaçtı. Bankadaki polis memuru ve çevredekiler kovalamaca sonucu şüpheliyi paralarla birlikte yakaladı.

DHA'nın haberine göre şüphelinin bankaya girdiği sırada elinde olan silahın ise oyuncak silah olduğu öğrenildi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Taşdelen Mahallesi'nde bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, silahlı şüpheli şubeye girdikten sonra elindeki silahı güvenlik görevlisine yönelterek silahını vermesini istedi. Güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, banka çalışanlarını da tehdit ederek kasadan 130 bin lira alarak kaçmaya başladı.

Bu sırada bankaya gelen sivil bir polis memuru şüphelinin kaçtığını görünce, kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında dur ihtarında bulunarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlarda polis memuru ile birlikte şüpheliyi yakalamak için kovalamacaya katıldı. Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheli yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bankadan aldığı paralar ve tabanca ile birlikte şüpheli polis merkezine götürüldü. Ekipler, yerdeki silah ve boş kovanlarda inceleme yaptı. Şüphelinin bankaya girdiği sırada elinde olan silahın oyuncak silah olduğu öğrenildi.

"ELİNDE OYUNCAK SİLAH VARDI"

Polis memuru ile birlikte şüpheliyi kovalayan Necip Araz "Polisin havaya ateş ettiğini gördüm, çevredekiler de soygun olduğunu söyledi. Arkadaşımla birlikte peşinden koştuk. Yakaladıktan sonra polise teslim ettik. Bir kişi oyuncak silahla geliyor, güvenlikçinin silahını alıp bankadan çaldığı paralarla kaçmaya çalışırken yakaladı. Karakola götürdüler" dedi. Şüpheliyi kovalayan Ercan Kapıcıoğlu "Polis havaya ateş edince, soyguncu yukarı doğru kaçmaya başladı. Sokakları bildiğimiz için bizde peşinden gittik. Normal vatandaş gibi yürümek istedi. Bizde üzerine atlayarak etkisiz hale getirdik. Elinde oyuncak silah vardı, güvenlik görevlisinin silahını yere bıraktı. Çaldığı paraların bir kısmı da yola saçılmıştı" diye konuştu.

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