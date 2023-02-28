EYT kanun teklifinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alınarak görüşmelerine başlandı.

Öneriyle, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda, EYT'ye ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Akar, birleşimin başında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Akar, "Türkiye'mizin başı sağ olsun." dedi.

Gündem dışı söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığı ilk anları anlatarak, ilk 2-3 günün çok zor olduğunu, canlı kurtarma telaşı içinde olduklarını söyledi.

Özdemir, "Kahramanmaraş'ta 91 bin bağımsız konut, 17 bin iş yeri, toplam 108 bin bina yıkıldı veya yıkılmak üzere. Şu anda 76 bin çadırda 450 bin vatandaşımız var. Bir yandan da konteyner yapılıyor. 20 günlük sürede geldiğimiz noktada şu anda açıkta bir vatandaşımız kalmadı." bilgisini verdi.

Deprem bölgesine hala yardımların geldiğini anlatan Özdemir, HDP sıralarından gelen bazı eleştirilere "Orada her vatandaşımıza çadır ulaştırıldı. Oraya gel de konuş." karşılığını verdi.

Özdemir ile HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

HDP Hatay Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, ailesinin yaşadığı mahallede sadece 5 evin ayakta olduğunu diğer evlerin tamamının yıkıldığını belirtti. Oruç, "AKP ya da MHP sıralarından kimse çıkıp 'Depremin yaralarını sardık' deme cüretini burada göstermesin. Siz yara sarmadınız. Depremin ilk saatlerinden itibaren ben oradaydım. Bazı bölgelerde 2, bazı bölgelerde 3 gün boyunca devlet yoktu." diye konuştu.

Oruç'un "Bu iktidar derhal istifa etmelidir" sözleri üzerine, AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, İslahiye'de, Nurdağı'nda, Gaziantep'te, köylerde ve ilçelerde çadır ve konteyner ihtiyacının karşılanmadığını, çok eksik olduğunu savundu.

Kaplan, AFAD ekiplerinin ancak depremin ikinci gününde belediyeler ve ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına başladığını iddia etti.