Açık Bankacılık ile Sizi Neler Bekliyor?

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Ülkemizde ve dünyada bankacılığa getirdiği yeni bakış açısı nedeniyle merak uyandıran ve bir an önce kullanıma geçmesi dört gözle beklenen açık bankacılık uygulamalarını ülkemizde de görmeye başlıyoruz. Peki "Açık bankacılık nedir, bana ne gibi faydalar sağlayacak?" diye merak edenlerden misiniz? O halde gelin, açık bankacılık avantajlarını birlikte keşfedelim!

Açık Bankacılık (Open Banking) Nedir?

İngilizce adıyla "open banking", Türkçe adıyla "açık bankacılık", bankaların müşterilerine ve diğer finans kuruluşlarına veri ve hizmetlerini açık bir şekilde paylaştıkları bir yöntem ve bankacılık modeli olarak tanımlanabilir. Bu yöntem genellikle API (Application Programming Interface) yoluyla gerçekleştirilir.

Açık bankacılık, banka hizmetlerine daha kolay erişim sağlamanızı amaçlar ve finansal işlemlerinizi daha etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Açık bankacılık hizmeti kapsamında bankalarının sunduğu hizmetlere bankanızın mobil uygulamasından veya web sitesinden kolayca erişerek farklı bankalara ait hesap bilgilerinizi tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilir ve yine farklı bankalardan yapacağınız bankacılık işlemlerinizi tek bir ekran üzerinden daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz.Böylece farklı banka hesapları ve mobil uygulamalar arasında kaybolmadan Garanti BBVA Mobil ya da Garanti BBVA İnternet Bankacılığı üzerinden bankacılık işlemlerinizin çoğunu gerçekleştirebilirsiniz.

Peki açık bankacılığın amacı nedir? Bu model, size daha etkili ve hızlı hizmet sunmayı amaçlar. Nakit akışını tek ekran üzerinden görmenizi sağlar, bankacılık işlemlerinizi tek ekran üzerinden yapmanıza imkan tanıyarak zamandan tasarruf yapmanıza yardımcı olur. Verilerinizin sizin tarafınızdan ve diğer bankalar tarafından daha şeffaf şekilde görüntülenmesini sağlayarak ihtiyacınıza yönelik hizmet almanıza katkı sunar. Böylece tüm banka hesapları tek ekranda olur. Peki, open banking üzerinden yapabilecekleriniz neler? Gelin, açık bankacılık işlemleri nelerdir birlikte bakalım:

Açık Bankacılık Üzerinden Gerçekleştirebileceğiniz İşlemler

Açık bankacılık sayesinde, Garanti BBVA Mobil ya da Garanti BBVA İnternet Bankacılığı aracılığıyla bakiye sorgulama, hesap hareketlerini listeleme ve para transferi işlemlerini tek ekran üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

Eğer birden fazla bankada hesabınız ve POS cihazınız varsa artık bunları ayrı ayrı yönetmek zorunda kalmadan tüm banka hesaplarınızı tek bir ekranda birleştirme imkanı sizin! Bu sayede hesap bakiye ve hareketlerinizi tek bir yerden takip ederek zamandan tasarruf edebilir, ayrıca diğer banka hesapları üzerinden de para transferi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm bu işlemleri tek bir ekran üzerinden yapmak inanılmaz değil mi! Ayrıca, diğer bankalardaki hesaplarınızın hareketlerini anlık olarak görüntüleyebilir, toplam bakiyenizi özet halinde görebilirsiniz. Dolayısıyla açık bankacılık sayesinde tek bir ekran üzerinden pek çok bankacılık işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz!

Peki açık bankacılığın farklı avantajları da var desek, ne dersiniz? Gelin açık bankacılığın uzun vadede size hangi avantajları sunacağından bahsedelim:

Açık Bankacılık Faydaları Nelerdir?

Açık bankacılığın Garanti BBVA müşterilerine sunduğu faydalar saymakla bitmiyor! Açık bankacılığın uzun vadede size sağlayacağı avantajları şöyle sıralayabiliriz:

Daha Fazla Seçenek Artık Sizin!

Açık bankacılığın temel hedeflerinden biri Garanti BBVA müşterilerine daha fazla finansal hizmet seçeneği sunmak! Böylece tek ekran üzerinden size sunulan hizmetleri değerlendirip farklı bankalar arasında karşılaştırmalar yaparak kendinize en uygun finansal hizmetleri daha rahat bir şekilde seçebilirsiniz.

Bankacılık İşlemlerine Harcadığınız Zaman Size Kalsın!

Açık bankacılık sayesinde farklı banka hesaplarınıza farklı mobil uygulamalardan ya da internet bankacılığı üzerinden girme ve işlemleri her bir hesaptan teker teker yapmaya çalışma devri artık sona eriyor! Tek ekran üzerinden farklı bankalara ait bankacılık işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Nakit Akışınızı Daha Verimli Yönetin, Daha Çok Birikim Yapın!

Çoğumuzun farklı banka hesaplarında farklı bakiyeleri oluyor. Bunu çoğunlukla gelirimizi farklı bankalar arasında bölerek yapıyor, her bir bankacılık işlemi için kullanacağımız bakiyeyi farklı bankaların hesabında tutuyoruz. Peki bakiyemizin tümünü tek ekran üzerinden görebilsek ve bankacılık işlemlerini buradan gerçekleştirsek nasıl olur? Açıkçası bu, harika bir yenilik çünkü artık tek ekran üzerinden nakit akışını daha verimli yönetebilirsiniz. Bankacılık işlemlerinizi tek ekran üzerinden görüntüleyip karşılaştırarak tasarruf yapamadığınız alanları belirleyebilir, harcamalarınızı düzenleyebilir ve nakit akışının daha büyük bir bölümünü yatırım yapmaya ayırabilirsiniz.

Finansal Hizmetler Artık Daha Erişilebilir

Adı üstünde açık bankacılık, bankalar arası veri paylaşımının daha şeffaf bir şekilde yapılmasına imkan tanımakta. Böylece Garanti BBVA, hangi hizmet ya da ürüne daha fazla ihtiyacınız olduğunu daha doğru anlayarak sizi kazançlı finansal yatırımlar yapmaya teşvik eder, uygun faiz oranları sunar, ihtiyacınız olan ürün ya da hizmete daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Üstelik bunun için şubeye gitmenize gerek yok! Garanti BBVA ya da Garanti BBVA İnternet Bankacılığı üzerinden açık bankacılık sizi yönlendirebilir.

Finansal Hedefleriniz Üzerinde Daha Fazla Kontrol Sağlayın

Açık bankacılık ekranı üzerinde birden fazla finansal verinizi tek bir sayfa üzerinden incelemeniz mümkün hale geldiği için artık finansal verilerinizi daha rahat izleyerek finansal hedeflerinize daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun için tek ekran üzerinde bankacılık işlemlerinizi takip edebilir, farklı finansal hizmetleri karşılaştırabilir ve finansal hedeflerinize daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Finansal Hizmetler Daha Şeffaf, Daha Anlaşılır

Açık bankacılığın temel hedeflerinden bir diğeri ise kullanıcıya daha fazla seçenek sunarak finansal hizmetlerin daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamak. Bu sayede tek ekran üzerinden birden çok bankacılık işlemi yapabilir, farklı bankalardaki işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Tek ekran içinde barındırdığı hizmetler nedeniyle daha yalın bir sisteme de sahip. Bu sayede birden çok bankacılık hizmetini tek ekranda görmeniz ve farklı bankalar aracılığıyla ürün ve hizmet karşılaştırması yapmanız da daha kolay.

Türkiye ve Dünyada Açık Bankacılık

Açık bankacılık, bankalar arasında veri ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde paylaşılmasını ve finansal sistemin daha etkin bir şekilde çalışmasını amaçlıyor. Bu nedenle, açık bankacılık, finansal hizmetler sektöründe yenilikçi bir yöntem olarak kabul ediliyor ve birçok ülkede uygulanıyor. Peki Türkiye'de ve dünyada açık bankacılık uygulamaları nasıl?

Türkiye'de Açık Bankacılık Uygulamaları

Türkiye'de açık bankacılık, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından kullanıma açılmıştır. Açık bankacılık kapsamındaki veri ve hizmetler, API (Application Programming Interface) yoluyla müşterilere ve diğer finansal kuruluşlara sunulur.

Türkiye'de açık bankacılık örneklerinden biri, birçok bankanın açık bankacılık hizmetini müşterilerine sunmasıdır. Açık bankacılık hizmetleri arasında müşterilerin banka hesaplarına erişimi, para transferleri, fatura ödemeleri ve finansal işlemlerin yapılması gibi hizmetler yer alır. Ayrıca, bankalar müşterilerine veri paylaşımı yoluyla finansal planlama ve yönetim hizmetleri de sunar.

Dünya'da Açık Bankacılık Uygulamaları

Dünya genelinde de açık bankacılık uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada gibi ülkelerde açık bankacılık yönetmelikleri mevcuttur ve bu ülkelerde bankalar müşterilerine ve diğer finansal kuruluşlara açık bankacılık hizmetlerini sunmaktadır. Bu hizmetler arasında, yukarıda bahsettiğimiz hizmetler yer alır.

Geleceğin Bankası Garanti BBVA'da!

Garanti BBVA açık bankacılık finansal modelini en rahat, hızlı ve kolay şekilde kullanmanızı hedefleyerek sizleri geleceğin bankasıyla tanıştırıyor! Çok yakında Garanti BBVA'da tüm banka hesapları tek uygulamada!

Açık bankacılık uygulaması sayesinde siz de Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet Bankacılığı üzerinden farklı bankalardaki hesap bilgi ve hareketlerini görüntüleyebilecek, birçok bankacılık işlemini tek ekran üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Dilerseniz hesap bakiye ve hareketlerinizi tek bir ekran üzerinden takip ederek nakit akışınızı daha rahat kontrol edebilecek, daha fazla birikim yapabileceğiniz adımlar atabileceksiniz. Ayrıca farklı bankalara ait bankacılık hareketlerinizi tek ekrandan yöneterek zamandan tasarruf sağlayabileceksiniz.

Diğer bankalarda bulunan hesaplarınıza veya POS'lara ait banka hareketlerinizi anlık olarak tek ekran aracılığıyla görüntüleyebilecek, toplam bakiyeyi özet halinde görebilecek ve dilerseniz Excel formatında bilgisayar ya da mobil cihazınıza indirebileceksiniz. Ayrıca diğer banka hesaplarınızdan işlem de yapabilecek, bu banka hesaplarınız üzerinden para transferi işlemlerinizi de gerçekleştirebileceksiniz. Siz de hemen şubeye gitmeden hesap açma işlemini gerçekleştirin, Garanti BBVA'nın avantajlı dünyasına hemen adım atın!

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