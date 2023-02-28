Hazine 180 milyar TL iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, martta 60 milyar lira, nisanda 35 milyar lira ve mayısta 85 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın mart-mayıs dönemi iç borçlanma stratejisinde, mart ayında 41,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 60 milyar liralık, nisanda 14,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 35 milyar liralık, mayısda 103,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 85 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mart ayındaki iç borçlanmanın 56 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, 2,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, nisan ayındaki iç borçlanmanın 34 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıs ayındaki iç borçlanmanın ise 79,5 milyar lirasının piyasadan, 5,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosunun yeniden ihracı ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Martta 86,1 milyar liralık, nisanda 71,9 milyar liralık ve mayısta 115,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 113,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)