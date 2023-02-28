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ASELSAN, geçen yılı büyüme ile kapattı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün:- "2022 yılında yüzde 75 artış gösteren hasılatımız 35,3 milyar TL'ye ulaştı. Başarılarla dolu bir seneyi daha geride bırakırken, güçlü ve bağımsız Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 20:24, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 20:25
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ASELSAN, geçen yılı büyüme ile kapattı

ASELSAN'ın 2022 yılı yıllık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 büyüyerek 35,3 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN bu yıl da sürdürülebilir ve güçlü büyümesine devam etti.

ASELSAN'ın brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 seviyesinde artarken Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 artış göstererek 9,5 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK marjı yüzde 27 olarak gerçekleşen ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 oranında artarak 11,9 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı yüzde 52 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 2022 yılında, ASELSAN olarak Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil ederek yerli ve milli gücümüzle ürettiğimiz yüksek teknolojili projelerimizi hem ülkemizdeki hem de global arenadaki kullanıcılarımıza sunduklarını belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

"2022 yılında yüzde 75 artış gösteren hasılatımız 35,3 milyar TL'ye ulaştı. Başarılarla dolu bir seneyi daha geride bırakırken güçlü ve bağımsız Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2022 yılında alımlarımızın yüzde 70'ini yurt içinden karşılayarak tedarikçilerimize yaklaşık 23,4 milyar TL ödeme yaptık. 2022 yılında 160 farklı ürünün millileştirilmesi sürecini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını yaklaşık 670'e çıkararak 500 milyon ABD dolarına yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 2022 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 3 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin ihracını gerçekleştirdik. Son 4 yılda kullanıcımız olan ülke sayısı, 18 yeni ülkenin eklenmesiyle 81'e ulaştı. Daha önce yurt dışına hiç satışı yapılmamış 50 farklı ürünümüz de yine son 4 yılda imzalanan yurt dışı satış sözleşmeleri ile uluslararası arenaya sunuldu. Yurt dışı bakiye siparişimiz 1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Kahramanmaraş merkezinde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili birden etkileyen depremin ardından Hatay'da 600 yatak kapasiteli çadır kent ile ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezini süratle kurduk. Başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere afetin etkili olduğu tüm şehirlerdeki faaliyetlerimizin koordinasyonunu depremin ilk saatlerinde oluşturduğumuz ASELSAN Kriz Masası ile sağladık. İlk günden itibaren ASELSAN yerleşkelerinde kurulan merkezlerde toplanan tonlarca gıda, ilaç ve giyeceği depremzedelere ulaştırdık. Deprem bölgesinde görev yapan devlet kurumlarının arama-kurtarma ekipleri için haberleşme cihaz ve sistemleri, termal kameralar, güneş enerjili kamera sistemleri, yaka kameraları, solunum cihazları gibi ASELSAN ürünlerini hızla teslim ettik. ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Derneği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da 13 bin metrekare alana 85'ten fazla çadır kurduk. AFAD tarafından yönlendirilen misafirlerimizin sağlıktan eğitime kadar tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam etmektedir. ASİL Derneğimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin katkılarıyla toplanan yardımlar ile Türkiye Tek Yürek kampanyasına 10 milyon TL katkı sağladı. 10 bine yakın çalışanımız ve yüz stratejik ortağımızla birlikte çalışmalarımızı genişletmeye devam ettik. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın katılım gösterdiği tören ile Zırhlı Muharebe Araçlarının modernizasyonundaki ilk seri üretim teslimatını geçekleştirmiş olmanın gururunu da yaşadık."

- "Ülkemizi oyun değiştirici güç yapmaya kararlıyız"

Dünyanın en ileri İnsansız Deniz Araçları (İDA) teknolojilerini Türkiye için geliştirdiklerini ve ürettiklerini belirten Görgün, "En yüksek teknolojilerin kullanıldığı İDA sahasında, ülkemizi oyun değiştirici güç yapmaya kararlıyız. ASELSAN tarafından geliştirilen MARLIN İDA ve Albatros-S İDA Sürü Projeleri başta olmak üzere Mavi Vatan'ın teknolojik koruyucuları gelişmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

Görgün, İnsansız hava araçları için de çalışmaya devam ettiklerini belirterek "Bayraktar AKINCI TİHA'dan yapılan ve ASELSAN CATS kamera sistemi ile gerçekleştirilen ASELSAN LGK atış testini başarıyla tamamladık. Daha önce de yine AKINCI platformundan yapılan bir atışla ASELSAN mühendisliğinin ürünü Güdümlü Minyatür Bomba (TOLUN) ile hedef başarıyla vurulmuştu." ifadelerini kullandı.

Görgün, öte yandan SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi test atışı Sinop Test Merkezinde ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde başarıyla yapıldığını, SİPER, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Askeri alanlar kadar sivil alanda da Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çalışmalarını durmadan sürdürdüklerini belirten Görgün, şöyle devam etti:

"Ulaşım alanında ASELSAN'ın da içinde yer aldığı büyük bir hizmet daha Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı'mız, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en hızlı metrosu olan İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışını gerçekleştirdi. Bu gurur verici projede biz de milli mühendislik gücümüz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızla yaptığımız iş birliği sonucunda metro hattının sinyalizasyon sistemi olan ASELSAN COBALT'ı geliştirerek kullanıma aldık. Sivil alandaki yetkinliğimizi ortaya koyduğumuz bu gibi değerli projelerde yer almaya ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz Kalp-Akciğer Makinesi Projesi ile International Design Award Yarışmasında ürün tasarımı kategorisinde, International Design Award-Silver ödülüne layık görüldük. Buradan aldığımız güçle sivil alandaki yetkinliklerimizi uluslararası arenada göstermeye devam edeceğiz.

Geleceğe değer katmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık uygulamamız bir kez daha takdir edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamındaki Uluslararası Üçüncü Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde ASELSAN olarak Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü'ne layık görüldük. Bunun yanı sıra tüm faaliyetlerinde en iyi kaliteyi yakalarken iklim değişikliği ve çevre çalışmalarını odağına alan ASELSAN, faaliyetlerinden kaynaklı emisyonları da analiz ederek iyileştirme uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede ASELSAN, tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan kendi üretebileceği bir Güneş Enerjisi Santrali kurma kararı aldı. Toplamda 75 MW DC kapasiteye sahip olması planlanan santralde, ASELSAN'ın milli imkanlarla üretmiş olduğu ve bu yıl içerisinde pazara sunacağı 250 kW'lık ASELSAN PULSAR dizi eviriciler kullanılacak olup, santralin işletmesi de ASELSAN tarafından sağlanacak. Özetle, ASELSAN olarak 2022 yılını da sürdürülebilir büyüme ve kuvvetli bilançomuz ile kapatmış bulunuyoruz. 2022 yılında ASELSAN ailesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmadan çalıştık. 2023 yılında da ülkemizi tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda temsil etmeye ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, kıymetli ASELSAN aileme ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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