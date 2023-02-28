Büyükçekmece'de otomobilin bagajında ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, şüpheli olarak bildirilen A.B.D'nin kullandığı 16 BT 773 plakalı otomobili Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bagajda erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin S.E'ye ait olduğu tespit edildi.

Araçta bir tabanca ile bıçak bulunurken, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Otomobil, incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.