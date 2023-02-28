Tokat'ta bir kişi av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, temizlemeye çalıştığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 23:30, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 23:12
Bağlar Mahallesi'nde oturan Ahmet Kaya (35) iş dönüşü evinde temizlemeye çalıştığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucunda yaşamını yitirdi.
Silah sesini duyan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaya'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.