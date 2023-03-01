Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 05.23'de ,7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 05:51, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 05:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.23 olarak açıklanırken derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.