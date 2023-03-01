Altılı Masa yarın toplanıyor: Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye rağmen aday

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" dedi. Zorlu, İyi Parti TBMM Grubu'nun oy birliği ile yarınki toplantı için Akşener'i yetkilendirdiğini bildirdi.

Toplantıda milletvekillerinin büyük bölümünün Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimlerin kaybedilme ihtimalini gündeme getirdiği kaydedildi. Akşener'in bugün toplanacak olan, partisinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulundan da tam yetki alması ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını masaya yatırması bekleniyor.

HERKES ONAYLARSA AKŞENER İTİRAZ ETMEYECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye rağmen toplantıya 'aday' olması bekleniyor.