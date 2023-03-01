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Bazı deprem bölgelerinde öğrenciler dersbaşı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da eğitim öğretime verilen aranın ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 09:20, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 10:37
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Bazı deprem bölgelerinde öğrenciler dersbaşı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da eğitim öğretime verilen aranın ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Öte yandan Diyarbakır'da, deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen eğitim öğretime Diyarbakır'da yeniden başlanmasıyla 478 bin öğrenci ve 24 bin 316 öğretmen, 1766 okulda dersbaşı yaptı.

Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu öğrencileri de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.

Öğrencilerden Irmak Nur Büyüközer, depremden dolayı okullarının tatil olduğunu belirterek, "Okulumuz bugün açıldı. Öğretmen ve arkadaşları gördüğüm için çok mutluyum. Tatilde kitap okuyordum." ifadelerini kullandı.

Furkan Enes Aydın ise okulunun açılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Aydın, "Çok mutluyum. Dün gece heyecandan uyuyamadım. Okula geldim, arkadaşlarımla görüştüm ve mutluyum." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için eğitim öğretime ara verilen Kilis'te, ders zili çaldı.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana sıralarından uzak kalan yaklaşık 52 bin öğrenci okullarına geldi.

Kent merkezindeki Afife Keçik İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynadı, arkadaşlarıyla bahçede dolaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kilis'in de zarar gören illerin başında geldiğini söyledi.

Kilis'te bütün okulların kontrol edildiğini belirten Akkurt, "Küçük aksaklıklar giderildi. Tamirat ve onarımları yapıldı. Öğrencilerimiz için güvenli hale geldikten sonra bugün Sayın Bakanı'mız ve Sayın Vali'mizin onaylarıyla ilimizde eğitim öğretimin bütün kademelerinde bir kısmını ikili eğitim alarak başlamış olduk." diye konuştu.

Akkurt, öğrencilerin rehabilite edilmesi, psikososyal destek sağlanması, kapalı alan fobilerinin giderilmesi için okul bahçelerinde öğretmenlerin etkinlikler gerçekleştirdiğini aktararak, eğitim öğretim faaliyetlerinin standartlarını sağlamak için yoğun gayret sarf ettiklerini anlattı.

Velilere çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderme çağrısında bulunan Akkurt, öğrencilere öncelikli olarak afet bilincini aşılayacaklarını ve normalleşme sürecine katkı sunacaklarını kaydetti.

Akkurt, diğer illerden gelen yaklaşık 300 yeni öğrencinin eğitime başladığını ve bu sayının artacağını bildirerek, "Çevre iller arasında en güvenli şehirlerden biriyiz. Müracaatlarını yaparak ilimize gelen öğrenciler, veliler var. Bugünlerde ensar şehir olarak katkı ve destek sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Elif Şüheda Kerküt, ilk kez depremi yaşadığı için korktuğunu ifade etti.

Okulunu çok özlediğini ve açılmasına sevindiğini dile getiren Kerküt, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Burada rahatız. Deprem olursa tatbikatta aldığımız eğitimleri yaparız. İnşallah bir daha deprem olmaz."

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