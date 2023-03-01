FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlanan 11 zanlı yakalandı
Kamu kurumlarına girişte yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS-Lisans), FETÖ'nün sözde çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 10:29, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 10:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, KPSS-Lisans ile diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara FETÖ'ye ait İstanbul'daki çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Artvin, Batman, Bursa, Kayseri ve Trabzon'da, söz konusu terör örgütü ile iltisaklı bu 12 şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda bulunan delillere el konuldu.