DP Genel Başkanı Uysal, GİK'i 'cumhurbaşkanı adayı' gündemiyle topluyor:

Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, altılı masa toplantısı öncesi "cumhurbaşkanı adayı" gündemiyle bugün Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplayacak.

Uysal, toplantının gündemine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın altılı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacağını anımsattı. Parti olarak bu toplantı öncesi, "Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimi" gündemiyle GİK'in toplanacağını bildiren Uysal, "GİK'te önümüzdeki seçimle ilgili her şey konuşulur, zaman kalmadı. Yarınki toplantıdan da tüm Türkiye somut kararlar bekliyor ve bu toplantıdan somut kararlar çıkması lazım artık." dedi.

GİK'te Genel Başkan Uysal'a, "cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi" ile ilgili parti adına görüşme yapma ve karar verme yetkisinin verilmesi bekleniyor.

Bu arada yarın toplanacak altılı masanın cumhurbaşkanı adayının yanı sıra "geçiş süreci yol haritasını da" görüşmesi bekleniyor.