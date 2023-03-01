Adalet Bakanı'ndan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ: (Fahiş kira artışları) Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 11:48, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 11:50
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Fahiş kira artışları) Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir."