Jandarmanın nokta operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Merkez ilçe Baki Deresi mevkisinde jandarma tarafından düzenlenen nokta operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından, Tunceli'nin Merkez ilçesi Baki Deresi mevkisinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bir evde terör örgütü PKK/KCK mensubunun barındığı bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

- Terörist "yeşil" kategoride yer alıyordu

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Tunceli sorumlusu olduğu belirtildi.

Teröristin üzerinde M16 uzun namlulu silah ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki terörist unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.