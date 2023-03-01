Müşterisinin yüzünde iz kalmasına neden olan güzellik merkezi sahibi ve çalışanı suçlu bulundu

Ankara'da cilt yenileme işlemi sırasında müşterisinin yüzünde kalıcı izler oluşmasına neden olduğu iddia edilen güzellik merkezi sahibi ile işlemi yapan çalışan suçlu bulundu.

Gittiği güzellik merkezinde yaptırdığı işlem sonucu yüzünden yaralanan 25 yaşındaki Cansu Altunay, merkezden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine açılan dava, Ankara 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada güzellik salonu sahibi sanık Zeliha S'nin avukatı, müşteki Altunay'ın güzellik merkezindeki işlemden bir hafta sonra rapor aldığını belirterek, yüzündeki yanığın daha önce olup olmadığına ilişkin yeniden rapor alınmasını talep etti.

Güzellik salonu çalışanı sanık Ayça A'nın avukatı da işlem sonrası müştekinin bir dizi önlem alması gerektiği hatırlatılmasına rağmen bu sorumluluğu yerine getirmediğini iddia etti.

Müşteki avukatı ise cilt yenileme işlemi sırasında sanıkların ihmali davranışları nedeniyle müvekkilinin yaralandığını belirterek, iki sanığın da cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, sanıklar Zeliha S. ve Ayça A'ya, "taksirle yaralama" suçundan verilen 225 gün adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

- İddianameden

Davanın iddianamesinde, müşteki Cansu Altunay'ın, 2021'de cilt yenileme işlemi için Çankaya'daki bir güzellik merkezine gittiği belirtiliyordu.

İşlemden kısa bir süre sonra Altunay'ın yüzünün bir kısmında yanık oluştuğu anlatılan iddianamede, müştekinin bunun üzerine yeniden gittiği güzellik merkezinden bu durumun normal olduğu cevabını aldığı kaydediliyordu.

İddianamede, ağrılarının artması nedeniyle hastaneye giden Altunay'a, "işlem sonrası yapılan yanlış uygulama" nedeniyle "yanık" teşhisi konulduğuna işaret ediliyordu.

Yüzündeki izlerin kalıcı olacağına dair rapor alan Altunay, güzellik merkezinin sahibi Zeliha S. ile işlemi yapan çalışan Ayça A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.