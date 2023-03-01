Fenerbahçeli Avukat, Kayserispor'un yasağının kaldırılması için mahkemeye başvurdu

Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında hafta sonu oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebinde bulundu.

Başvuru dilekçesinde, davalı idarenin aldığı karar içeriğinde orantılılık ve ölçülülük ilkesi hiçe sayılarak müvekkil gibi birçok taraftarın maçı seyretme özgürlüğünden mahrum bırakıldığı ayrıca idarenin 6222 sayılı Kanun'dan almış olduğu yetkiyi de aştığı iddia edildi.