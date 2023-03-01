Deprem bölgesine 450 milyon lira ek kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak olarak 450 milyon lira periyodik pay aktardıklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 15:36, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 15:38
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 milyon lira periyodik pay aktardık. Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1 milyar 60 milyon liraya ulaştı."