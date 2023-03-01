Gönüllü akademisyenler depremden etkilenen illerde sahaya indi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin inşaat mühendisliği öğretim üyelerinin deprem bölgesinde gönüllü hasar tespit çalışmalarına katıldığını, depreme dayanıklı, dirençli şehirlerin inşası için rapor hazırladıklarını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Kurul ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, bazı çalışmalar kapsamında işbirliği yaptı.

YÖK'ün, inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerine depremlerden etkilenen illerdeki çalışmalarda yer alma çağrısında bulunmasının ardından gönüllü öğretim üyeleri Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da hasar tespiti ile yapı kontrolü için sahaya indi.

Deprem bölgesinde teknik inceleme ve gözlemler yapan öğretim üyeleri, hasar gören ve yıkılan betonarme, prefabrik, yığma ve tarihi birçok yapının malzeme ve zemin özellikleri ile yapısal davranışlarını tetkik ediyor.

- Yeniden inşa çalışmalarına destek

Sahadaki gözlem ve bulgularla değerlendirme raporları hazırlayan akademisyenler, hastane, okul, yurt, valilik, belediye, afet koordinasyon merkezi gibi, depremin ardından öncelikle kullanılması gereken kamu binalarının, işlevine hemen devam edebilecek şekilde tasarlanması için de çalışmalar yürütüyor.

Akademisyenler, şehirlerin bina envanteri ve risk durumlarına göre önceliklendirme yaparak kısa, orta ve uzun vadeli planlarla depreme dirençli şehirler inşa edilmesine yönelik raporlar da hazırlayacak.