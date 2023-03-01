Barış Pınarı bölgesine 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yaş haddinden emekli olanlara 600 ek gösterge ikramiye fark tutarı nasıl hesaplanır?

Katsayı ve ek gösterge artışlarından ayrıca ikramiye farkı sadece yaş haddi, vazife malullüğü, kadrosuzluk ve görevde iken ölüm hallerinde yapılan bir ödeme şeklidir.