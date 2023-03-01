Erdoğan'dan Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanına taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 17:45, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 17:46
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.