'İstanbul Deprem Seferberlik Planı' açıklandı

İBB'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği "İstanbul Deprem Seferberlik Planı" programında konuşan İmamoğlu, Kahramanmaraş depreminin Türkiye'deki tüm yöneticileri bir yol ayrımına getirdiğini, artık çok hızlı, net ve kararlı olunması, hep birlikte harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul Deprem Seferberlik Planı kapsamındaki çözüm önerilerini paylaşan İmamoğlu, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni depreme hazırlamak üzere bir "Marmara Deprem Konseyi" kurulması talebini dile getirdi.

Konseyde hangi kurumun ne düzeyde görev alacağının belirleneceğini ve hızlı bir süreç işletileceğini anlatan İmamoğlu, İstanbul ve Marmara deprem seferberliğinin bilimsel, planlı ve kararlı adımlarla başlatılacağını söyledi.

İmamoğlu, İBB'nin, böyle bir organizasyonda üzerine düşen görevi sonuna kadar yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

İBB deprem bütçesinin hızlıca revize edilmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, kentin depreme dirençli hale getirilmesi için mevzuat çalışmalarının yapılmasının şart olduğunu aktardı.

Yapı güçlendirme konusuna ilişkin yasal düzenleme için merkezi yönetimden işbirliği ve finans desteği isteyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"'İstanbul Güçleniyor' sistemi kuruyoruz. Bu sistem ile hızlı taramaya başvuran ve güçlendirme önerisi alan binalardan başlayıp maliyetine güçlendirme yapacağız. Kısmi ve kapsamlı güçlendirmeye ilişkin ayrı bir yönetmelik hazırlıyoruz. Bu yönetmelikte riskli bina analizi ve hızlı bina taraması sonuçlarına göre güçlendirme kapsamında olacak yapılar için yapım süreci ve finansman modellerini de tarif edeceğiz. Mart ortasından itibaren başvuru almaya başlayacaklar."

Hızlı tarama yönteminin mevzuata konularak yaygınlaştırılacağını dile getiren İmamoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrasında hızlı tarama sistemine başvuranların sayısının 110 bini geçtiğini, bu işi yaygınlaştırmak için meslek odaları ve ilgili paydaşlarla ilerleyecekleri bir protokol yaptıklarını kaydetti.

İmamoğlu, "Bütüncül konut politikaları yaklaşımı dahilinde mart ayında, kendi mülkiyetimizde bulunan proje ve ruhsatlandırma süreci bitmiş alanlarda ilk etapta 5 bin birimlik sosyal kiralık konut ve ödenebilir sosyal konut yapımının temelini hızlıca atıyor olacağız. Orta vadede 10 bin konutun daha inşa sürecini sizlerle beraber yakın zamanda paylaşacağız." diye konuştu.

- Kentin iki yakasına geçici barınma alanları

Avrupa ve Anadolu yakalarında 4,5 milyon vatandaş için geçici barınma alanlarını hızla hazırlayacaklarını belirten İmamoğlu, "Altyapı çalışmalarının geliştirilmesi ve hızlanması için merkezi yönetim desteği ve finansal desteğe yoğun ihtiyaç var." dedi.

İmamoğlu, boş konutların kullandırılması programına ilişkin yasal, yönetsel düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusuna da değinerek, deprem sonrası toplanma ve geçici barınma alanlarının fiziki altyapılarının geliştirilmesi için merkezi idare ile eş güdüm halinde olunması gerektiğini aktardı.

İstanbul'un iletişim, elektrik, enerji gibi tüm altyapı sistemlerini depreme dirençli hale getirmek için ilgili aktörlerle çalışacaklarını anlatan İmamoğlu, İstanbul için özel kanun çıkarılmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

İmamoğlu, arama-kurtarma ekiplerinin oluşturulacağı bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, bedelli askerlik yapanlara afet gönüllüsü eğitimi verilmesini teklif etti.

Olası Marmara depreminin sadece İstanbul'u ya da Marmara Bölgesi'ni değil, Türkiye'yi, ülkenin geleceğini ve ekonomisini de tehdit ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Unutmamalıyız ki yaklaşan tehlike milli güvenliğimizi tehdit etmektedir.'' dedi.