Akşener, depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 20:42, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 20:44
Kocatepe Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen programa Akşener ve partililerin yanı sıra bazı vatandaşlar katıldı.
Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.
Mevlit programına katılanlara cami çıkışında lokum, gül suyu ve şeker ikram edildi.