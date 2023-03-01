Futbol ailesi depremzedeler için 'Omuz Omuza'

'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası Türkiye Futbol Federasyonu'nun 80 milyon TL bağışıyla başladı. Kampanyaya telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Spor Toto Süper Lig'in bundan sonraki iki haftasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geleceği bu tarihi yayına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı.

Süper Lig kulüplerinin teknik direktörleri Jorge Jesus, Şenol Güneş, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra tüm kulüplerin teknik direktörleri ile ligde forma giyen yerli ve yabancı futbolcular da canlı yayında yer alacak. Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural, eski milli futbolculardan Arda Turan ve Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Hakan Ünsal, Mehmet Topal da "Omuz Omuza" yardım kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları da depremzedelerimize yardım için gerçekleştirilecek bu önemli gecede stüdyoda olacak isimlerden bazıları.

Futbol dünyasından da önemli isimler destek verecek

Futbol Dünyası'nın ünlü isimleri Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal'in unutulmaz hocası Arsene Wenger, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan özel gecede videolu mesajlarla afetzedelere seslenecek.