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Genel Kurulda, TİP'li Şık'a kınama cezası verildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, "kaba ve yaralayıcı sözler" kullandığı gerekçesiyle kınama cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 22:08, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 22:10
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Genel Kurulda, TİP'li Şık'a kınama cezası verildi

Genel Kurul'da, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci bölümü üzerinde söz alan Ahmet Şık, "hükümetin beceriksizliği" nedeniyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İnsanların enkaz altında bekleyerek öldüğünü öne süren Şık, "Umursamazlığınızdan dolayı 10 binlerce insana sahip çıkılamadı. Çıkardığınız imar afları, kentsel dönüşüm altında oluşturduğunuz rant tezgahıyla bu yıkımın siyasi, hukuki ve ahlaki sorumlususunuz. Kalkmış, 'helalleşelim' diyorsunuz. İnsanlar günlerce enkaz altında çığlık atarak yardım dilenerek öldüler. Yok öyle yağma, hesap vereceksiniz. Helalleşmeyecek, hesaplaşacağız." diye konuştu.

Konuşmasını tamamlayan Şık ile AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir arasında tartışma yaşandı. Şık'ın, Aydemir'e yönelik sözleri nedeniyle AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da devam etti.

Birleşimin yeniden açılmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Şık'ın, konuşmasında ve tartışma sırasında sarf ettiği sözlerin, İçtüzük gereği disiplin cezası gerektirdiğini söyledi.

Görüşmelerde hükümete yönelik en ağır eleştirileri dinlediklerini ve notlar aldıklarını anlatan Turan, Şık'ın kullandığı ağır ifadeleri bir insanın nasıl dile getirdiğine şaşırdıklarını ifade etti.

Turan, "Bir defa sizden helallik isteyen var mı? Biz sizden istemiyoruz ki helalliğimizi. O bizim milletimizle bağımız, öz güvenimiz, bu toprakların dili. Siz orada değilsiniz, anlayamazsınız." dedi,

"İnsan dilinin altında gizlidir" diyen Turan, şöyle konuştu:

"Siz devlete, kurumlarına her türlü hakareti edip, kahve ağzıyla küfürleri yapıp bu devletin maaşını nasıl alırsınız? Bu da bizim ayıbımız olsun. Tarih bu günleri de yazacak. Bu dil, bu yaklaşım, yanlış bir tarz. Siz bağırınca korkuyor muyuz? Siz bağırınca sorunlar bitiyor mu? Siz bağırınca yaralar sarılıyor mu? O konuşmanızın bu ülkeye, geçtim bu partiye, geçtim şahsınıza, geçtim bölgeye zerre kadar faydası oldu mu? Hepiniz de biliyorsunuz Ahmet Şık, şov vekili. 1,5 ayda bir buraya gelecek, kendisine verilen beş dakikalık konuşmada böğürecek, bağıracak, hakaret edecek ve sonrasında kendi mahallesindeki malum yere gidip çay içecek. Vekillik bu değil. İçtüzük gereği tartışmasız o ifadelerin karşılığı, disiplin gerektirir."

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, incelenen tutanaklar çerçevesinde TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kullandığı "kaba ve yaralayıcı sözlerinin" İçtüzük'ün ilgili maddesi gereği kınama cezasını öngördüğünü belirtti.

Genel Kurul'da yapılan oylamada Şık'a kınama cezası verilmesi kabul edildi.

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