2 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet ile görüşecek.

(TBMM/14.00)

3- Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması", Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fatih İlkokulu'nda Elbistan Koordinasyon Merkezi'ni, Pınarbaşı Barınma Alanı'nı, Mükremin Halil Lisesi'nde Sosyal Market'i ve Karacasu Konteyner Alanı'nı ziyaret edecek, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Ana Deposu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Kahramanmaraş/12.40-17.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanlığı şubat ayı dış ticaret verilerini duyuracak.

(Ankara)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

- TCMB, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı ve MIKTA 23. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitap edecek, mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak.

(Yeni Delhi)

SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda başlayacak. Açılış töreninin ardından ilk gün akşam seansında çeşitli branşlarda eleme yarışları yapılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/22.00)

3- Basketbol 7Days Avrupa Kupası A Grubu'nun 14'üncü haftasından ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, Fransa'nın Mincidelice JL Bourg en Bresse takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)