'Kolpa' hukuk bürosu ile dolandırıcılık! Ünlü fenomeni de ağlarına düşürdüler

İddialara göre ünlüleri hedef alan şebeke, sahte belgeyle medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Şebeke, fenomen Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu.

Gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in isminin kullanıldığı ileri sürüldü.

Kurumlara gönderilen sözde kararların, 'gerçek mahkemelerce' gönderilmediği, sahte olduğu belirlendi.

Soruşturmada bahsi geçen maillerle erişim engeli taleplerinin elle hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya konuldu.

Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Prof. Dr. Ersan Şen, mail hesabının kendisi tarafından kullanılmadığını aktardı.

Soruşturmada savcılık, medya kuruluşları ve muhabirleri arayan numara ve mailleri tespit etti. U.Y. ve İ.Ö. adlı şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Savcılık sanıklar hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.



HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR



Prof. Dr. Ersan Şen kendisine bir meslektaşının, adına talepte bulunulmuş erişim engeli attığını ancak böyle bir başvuruda bulunmadığını, ismi kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü fark edince durumu savcılığa bildirdiğini söyledi. Tutuklu sanıklar Asliye Ceza'da hakim karşısına çıkacak

ATAKAN IRMAK