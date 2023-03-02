'Kolpa' hukuk bürosu ile dolandırıcılık! Ünlü fenomeni de ağlarına düşürdüler
Kendilerini hukuk danışmanı gibi gösteren bir şebeke, aralarında internet fenomeni Zeynep Özbayrak ve Prof. Dr. Yalçın Karakoca'nın da bulunduğu 20'ye yakın ünlü ismi dolandırdı. Bu isimlerden haklarındaki olumsuz haberleri kaldırma vaadiyle milyonlarca lira alan dolandırıcılık çetesi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddialara göre ünlüleri hedef alan şebeke, sahte belgeyle medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Şebeke, fenomen Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu.
Gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in isminin kullanıldığı ileri sürüldü.
Kurumlara gönderilen sözde kararların, 'gerçek mahkemelerce' gönderilmediği, sahte olduğu belirlendi.
Soruşturmada bahsi geçen maillerle erişim engeli taleplerinin elle hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya konuldu.
Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Prof. Dr. Ersan Şen, mail hesabının kendisi tarafından kullanılmadığını aktardı.
Soruşturmada savcılık, medya kuruluşları ve muhabirleri arayan numara ve mailleri tespit etti. U.Y. ve İ.Ö. adlı şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Savcılık sanıklar hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar
hapis istemiyle iddianame düzenledi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Prof. Dr. Ersan Şen kendisine bir meslektaşının, adına talepte bulunulmuş erişim engeli attığını ancak böyle bir başvuruda bulunmadığını, ismi kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü fark edince durumu savcılığa bildirdiğini söyledi. Tutuklu sanıklar Asliye Ceza'da hakim karşısına çıkacak
ATAKAN IRMAK