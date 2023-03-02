Aday için bir araya geliyorlar

Millet İttifakı partileri CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde toplanıyor. Bugün saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek zirvede, en önemli gündem maddesi "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi" olacak. Ayrıca liderlerin depremi de ele alacağı belirtiliyor.

Millet İttifakı partileri, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde bugün toplanıyor. Kamuoyunda merakla beklenen toplantıda "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının" belirlenmesi bekleniyor. Bugün saat 14.00'te bir araya gelecek liderlerin, cumhurbaşkanı adaylığının yanında aynı zamanda Kahramanmaraş merkezli depremi de ele alması bekleniyor.

KARAMOLLAOĞLU, LİDERLERİ TEK TEK ZİYARET ETTİ



Karamollaoğlu, partisinin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve öncesi; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

LİDERLER, " DEPREM ÖZEL" GÜNDEMİYLE BULUŞMUŞTU



Millet İttifakı liderleri, ertelenen toplantının ardından "deprem özel" gündemiyle bir araya gelmiş, deprem sonrasında yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, yapılması gerekenleri sıralamışlardı.



Muhammed Vefa