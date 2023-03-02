Depremde ölenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
Depremde ölenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
50.000 TL İhtiyaç Kredisini Kaçırma!
50.000 TL İhtiyaç Kredisini Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık açıkladı: Şubat'ta ihracat depremlerin etkisiyle geriledi
Bakanlık açıkladı: Şubat'ta ihracat depremlerin etkisiyle geriledi
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı
20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı
Kulis: Erdoğan 10 Mart'ta TBMM'yi feshedecek
Kulis: Erdoğan 10 Mart'ta TBMM'yi feshedecek
Fahiş kiraya üçlü kıskaç! Büyük cezalar geliyor
Fahiş kiraya üçlü kıskaç! Büyük cezalar geliyor
8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak
8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak
AFAD 'Yardım Market' uygulaması başlattı
AFAD 'Yardım Market' uygulaması başlattı
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
Süper Lig'de iki hafta tüm maçlar şifresiz yayınlanacak
Süper Lig'de iki hafta tüm maçlar şifresiz yayınlanacak
Kahramanmaraş ikinci kez sallandı
Kahramanmaraş ikinci kez sallandı
Deprem sonrası nüfusu katlanan il için 'olağanüstü kuraklık' alarmı
Deprem sonrası nüfusu katlanan il için 'olağanüstü kuraklık' alarmı
Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı
Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı
İki ilde ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
İki ilde ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
Gönüllü akademisyenler depremden etkilenen illerde sahaya indi
Gönüllü akademisyenler depremden etkilenen illerde sahaya indi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
EYT'de yürürlüğe girmeden SGK'ya talepler yağdı...SGK açıklama yaptı
EYT'de yürürlüğe girmeden SGK'ya talepler yağdı...SGK açıklama yaptı
Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma
Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma
EYT'liler için emeklilik yol haritası
EYT'liler için emeklilik yol haritası
Bakan Bilgin açıkladı...EYT'liler ilk maaşı Nisan'da alacak
Bakan Bilgin açıkladı...EYT'liler ilk maaşı Nisan'da alacak
'Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır'
'Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır'
FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlanan 11 zanlı yakalandı
FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlanan 11 zanlı yakalandı
Altılı Masa yarın toplanıyor: Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye rağmen aday
Altılı Masa yarın toplanıyor: Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye rağmen aday
Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti
Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti
Yavaş'tan adaylık sinyali: 48 saat kala 'görev' dedi
Yavaş'tan adaylık sinyali: 48 saat kala 'görev' dedi
Ana sayfaHaberler Yaşam

20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı

45 binden fazla insanın canını kaybettiği Kahramanmaraş depremlerinden sonra risk altındaki kentlerden göç başladı. 1999 Marmara Depremi'ni hatırlayan İstanbul sakinleri, bir yandan kent içinde daha az riskli semtlere taşınma arayışına girerken, bir yandan da kent dışına göç ediyor.

Haber Giriş : 02 Mart 2023 09:00, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 09:02
Yazdır
20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkımdan sonra yeniden 1999 depremini hatırlayan İstanbullu, kenti terk etme arayışına girdi. Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına deprem göçü başladığı belirtiliyor. Kenti terk ederken aile yanına yada daha küçük evlere taşınma nedeniyle bazılarının eşyasını yanında götürmediği, bu nedenle kentteki depolarda da doluluk oranlarının arttığı dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası daha yoğun

Ekonomim.com'dan Leyla İlhan'ın haberine göre; Depremden sonra İstanbul'dan taşınma hareketliliğinin arttığına dikkat çeken Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, "Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde 2-3 kişi ararken şimdi bu sayı ortalama 20 ila 25 kişiye çıktı. İstanbul'dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor. Çoğunlukla da evlerinin eski olması nedeniyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'ndan çok fazla taşınma talebi aldıklarını aktaran Ayılmazdır, "Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu Yakası'ndan ise Kadıköy'den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre daha artacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Ayılmazdır, İstanbul'u terk edenlerin bir kısmının da eşyalarını depolara verip öyle gitmeyi tercih ettiğini anlattı. Eskiden arayanların hazırlanmak için 1 aya yakın bir zaman istediklerini anlatan Ayılmazdır, şimdi hiç düşünmeden bir an önce kentten ayrılmaya odaklandıklarını da söyledi. Ayrıca bu günlerde sektörün fahiş fiyat taşımalarla gündeme gelmesi konusuna da değinen Ali Ayılmazdır, "Bunu yapanlar dernek üyelerimiz değil. Dernek olarak ayrıca önümüzdeki günlerde biraraya gelerek sektörde taşıma kaynaklı oluşabilecek fiyat sıkıntılarını da çözmeye çalışacağız. Bölgelere göre belli fiyatlar belirlenebilir" dedi.

"İmkanı olsa yüzde 70'i evini değiştirecek"

Kahramanmaraş deprem sonrası insanların önce oturdukları bölgeyi, sonra evlerini ciddi şekilde sorgulamaya başladığını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Bu sorgulamalar hem iç göçe hem de dış göçe neden oldu" diye konuştu. Ipsos araştırmasının da bu isteğe işaret ettiğini belirten Akdoğan, "Araştırmada insanların yüzde 60 ila 70'inin daha sağlam bir eve geçmek istediğini ortaya koyuyor. Yani ekonomik koşullar iyi olsa bu insanların önemli bir kısmı çok daha hızlı bir şekilde müstakil bir yaşama, yada tepelere doğru daha sağlam binalara geçecektir. Ancak şu anda sadece ekonomik şartları iyi olanlar bu hareketliliğin içinde" dedi.

İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ 20 YILIN ZİRVESİNDE

6 Şubat'tan sonra eski binadan çıkıp eşyasını depoya vermek isteyenlerin sayısının arttığını söyleyen Hayatoğlu Nakliyat'ın sahibi Mehmet Bağlar, "Eskiden haftada 2-3 kişi depolama için ararken, şimdi son bir haftada bu sayı 30-40 kişiye çıktı. Bunun yanı sıra şehirlerarası taşıma da arttı. Ege Bölgesi'ne yazlık bölgelere gidenler var. Ayrıca İstanbul'dan Kocaeli ve İzmit bölgesine çok fazla göç var. Eşyalarını götürmeyip gidecekleri yerlerde daha küçük alanlarda daha uygun fiyata ya da anne babasının yanında kalabiliyorlar" dedi.

Kadıköy'den Fenerbahçe, Kızıltoprak'tan özellikle çıkış olduğunu söyleyen Bağlar, İstanbul'a dönüşün ise deprem bölgesi dışında neredeyse hiç olmadığını belirtti. Bağlar, on 10 günde İstanbul'dan çıkışların neredeyse son 20 yılın zirvesine çıktığını dile getiren Bağlar, talebin sürmesi halinde genel olarak depolarda kısa zamanda yer kalmayacağını öne sürdü. Bağlar, İstanbul içindeki göçün ise Göktürk bölgesine doğru yoğunlaştığını, son bir hafta içinde bölgeye yapılan göçte yüzde 30 oranında artış yaşandığını söyledi.

Fay hattı buradan başlamış! İşte o devasa yarıklar
Fay hattı buradan başlamış! İşte o devasa yarıklar
Meteorolojiden dört bölgeye uyarı: Yağmur bekleniyor
Meteorolojiden dört bölgeye uyarı: Yağmur bekleniyor
Çadır kentte ilk nikah: İnsanlara 'umut' olsun diye evlendiler
Çadır kentte ilk nikah: İnsanlara 'umut' olsun diye evlendiler
Görevdeyken kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Görevdeyken kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
3 yıl önce deprem uyarısı yaptığı yerde sağlam bina kalmadı
3 yıl önce deprem uyarısı yaptığı yerde sağlam bina kalmadı
Akşener, depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
Akşener, depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

Bu Habere Tepkiniz

EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular yapılacak. Dilekçesini martta verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek 1.100 TL tutarındaki ikramiye de alınacak
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptal için X Konfederasyonunca açılan davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yöneticilerin, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5, 6 ve 8. maddeleri kapsamında ders okutup okutamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Lisansüstü Eğitim Gören Rehber Öğretmenlere Ek Ders Artırımlı Ödenmelidir Kararı Kesinleşti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM'de yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM'de yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli olanlar, kamu işyerlerinde yeniden çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir, özel sektör işyerlerinde çalışırlarsa aylıkları kesilmez.
EKYS'nin yeni tarihini ÖSYM açıklayacak, proje okullarına öğretmen ve yönetici atama takvimini MEB yayınlayacak

EKYS'nin yeni tarihini ÖSYM açıklayacak, proje okullarına öğretmen ve yönetici atama takvimini MEB yayınlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ve öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeleri ile diğer eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerine ilişkin resmi yazı yayımladı...
Ankara Gar, Güvenpark gibi saldırılarda tazminat davalarına ilişkin kararları İDDK bozdu

Ankara Gar, Güvenpark gibi saldırılarda tazminat davalarına ilişkin kararları İDDK bozdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Ankara Gar, Ankara Güvenpark gibi terör eylemleri silsilesinde meydana gelen patlamalarda, yakınları vefat etmesi nedeniyle, davacılar için ayrı ayrı belirli bir miktar tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davalarda kararları bozdu.
Yaş haddinden emekli olanlara 600 ek gösterge ikramiye fark tutarı nasıl hesaplanır?

Yaş haddinden emekli olanlara 600 ek gösterge ikramiye fark tutarı nasıl hesaplanır?

Katsayı ve ek gösterge artışlarından ayrıca ikramiye farkı sadece yaş haddi, vazife malullüğü, kadrosuzluk ve görevde iken ölüm hallerinde yapılan bir ödeme şeklidir.
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık, ve Özel Emeklilik Düzenleme, ve Denetleme Kurumu, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2023
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 mart 2023
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i son haliyle şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i son haliyle şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle hafızalarda yer eden Kenan Çoban yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü. Başarılı oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte İşte Kenan Çoban'ın son hali...