1,3 milyon EYT'li prime takıldı

Yasalaşan EYT düzenlemesinde yaş sınırı uygulanmayacağı belirtilirken, kademeli prim gününe ilişkin düzenleme teklifi ise AKP ve MHP oyları ile reddedildi. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Bakan Bilgin'in açıklamalarında 5 bin günü dolduran emekli olacak deniliyordu. Bu böyle olmadı, yaşa takılma sorunu çözüldü fakat şimdi emeklilikte prim gününe takılma sorunumuz var. Açıklamalara güvenen 1 milyon 300 bin civarında arkadaşımız mağdur oldu" dedi.

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanun teklifinde yaş sınırı kaldırılırken, yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek ve 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Kanun teklifine ilişkin, kademeli prim gün sayısının 5 bin gün olarak düzenlenmesine yönelik muhalefetin verdiği önergeler, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, bu duruma tepki gösterdi. EYT düzenlemesinin bir hak iadesi olduğunu ifade eden Özüpak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçmiş konuşmalarında 5 bin prim gününü dolduran herkesin emekli olabileceğini belirtmişti. Bu sözlere rağmen kademeli prim günü düzenlemesine ilişkin tekliflerin kabul edilmemesi bizim için bir eksiklik. Burada prim günü sebebiyle yeni mağduriyetler ortaya çıkacak. Şu anki hali ile Emeklilikte Yaşa Takılma bitmiş olsa da sırada Emeklilikte Prime Takılma var" dedi.

1 MİLYON 300 BİN MAĞDUR BORÇLANDI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar ile mağdurların borçlanarak emeklilik için hazırlandığını ifade eden Özüpak, yeni mağduriyetlerin oluştuğunu belirterek, "Yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, genelgelerinde SGK'ya ulaşması ile birlikte Mart ayında aylıkların verilmesi bekleniyor. Bu süreçte Ocak ayında aylıklar alınabilirdi, 3 aylık bir kayba neden oldu. Bir de bu süreçte Bakan'ın prim ile ilgili sözlerine güvenerek borçlanan yaklaşık 1 milyon 300 bin mağdur bulunuyor. Bu mağdurlar primde 5 binin yeterli olacağına inanmıştı. Neden böyle bir düzenleme yapılmadı?" ifadelerini kullandı.

"BELİRLENEN AYLIK MİKTARI BİZE 'MEZARA KADAR ÇALIŞACAKSINIZ' DEMEKTİR"



Mücadelenin yine de devam edeceğini ifade eden Özüpak, emekli aylıklarının düşüklüğüne dikkat çekerek, "Aylık bağlanma oranlarında alt sınır 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Fakat bu rakam ile geçinebilmek mümkün değil. Bu rakamlar bize emekli olsanız da mezara kadar çalışacaksınız demektir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Fahri Özkan