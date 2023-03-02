Otomotiv satışlarında şubat rekoru

Türkiye otomotiv pazarı, ocak ayının ardından şubatta da satış rekoru kırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari pazarı bu yılın şubat ayında 2022'in aynı dönemine kıyasla yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 85,2 artarak 22 bin 241 adet oldu.

Ocak-Şubat döneminde ise otomobil ve hafifi ticari pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4'lük artışla 132 bin 42 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96 bin 195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 adet oldu.

10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre ise topla otomobil ve hafif ticari araç pazarı 74,3 arttı.

Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 65,8, hafif ticari araç pazarı yüzde 101,6 arttı.