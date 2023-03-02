Bakanlık açıkladı: Şubat'ta ihracat depremlerin etkisiyle geriledi
Ticaret Bakanlığı, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gerileyerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 11:16, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 11:17
Ticaret Bakanlığı, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gerileyerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.