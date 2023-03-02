Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Fenerbahçe taraftarına deplasman yasağına yürütmeyi durdurma kararı
Fenerbahçe taraftarına deplasman yasağına yürütmeyi durdurma kararı
Emeklilere 7.500 TL Promosyon Fırsatı!
Emeklilere 7.500 TL Promosyon Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
EYT emeklisine büyüme zammı
EYT emeklisine büyüme zammı
1,3 milyon EYT'li prime takıldı
1,3 milyon EYT'li prime takıldı
Kayıp yakınları ailelerini arıyor! Bir apartmanda 28 kayıp
Kayıp yakınları ailelerini arıyor! Bir apartmanda 28 kayıp
Komisyondan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan kararı
Komisyondan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 2 OHAL kanunuyla ilgili önemli karar
Anayasa Mahkemesi'nden 2 OHAL kanunuyla ilgili önemli karar
Depremde ölenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
Depremde ölenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
Bakanlık açıkladı: Şubat'ta ihracat depremlerin etkisiyle geriledi
Bakanlık açıkladı: Şubat'ta ihracat depremlerin etkisiyle geriledi
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı
20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı
Kulis: Erdoğan 10 Mart'ta TBMM'yi feshedecek
Kulis: Erdoğan 10 Mart'ta TBMM'yi feshedecek
Fahiş kiraya üçlü kıskaç! Büyük cezalar geliyor
Fahiş kiraya üçlü kıskaç! Büyük cezalar geliyor
8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak
8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak
AFAD 'Yardım Market' uygulaması başlattı
AFAD 'Yardım Market' uygulaması başlattı
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
Süper Lig'de iki hafta tüm maçlar şifresiz yayınlanacak
Süper Lig'de iki hafta tüm maçlar şifresiz yayınlanacak
Kahramanmaraş ikinci kez sallandı
Kahramanmaraş ikinci kez sallandı
Deprem sonrası nüfusu katlanan il için 'olağanüstü kuraklık' alarmı
Deprem sonrası nüfusu katlanan il için 'olağanüstü kuraklık' alarmı
Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı
Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı
İki ilde ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
İki ilde ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
Gönüllü akademisyenler depremden etkilenen illerde sahaya indi
Gönüllü akademisyenler depremden etkilenen illerde sahaya indi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
EYT'de yürürlüğe girmeden SGK'ya talepler yağdı...SGK açıklama yaptı
EYT'de yürürlüğe girmeden SGK'ya talepler yağdı...SGK açıklama yaptı
Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma
Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma
EYT'liler için emeklilik yol haritası
EYT'liler için emeklilik yol haritası
Ana sayfaKamu Personeli 657 - 4/BAna sayfaHaberler Memurlar.Net

Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerine dair 7 maddelik bir yazıyı tüm bakanlıklara gönderdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Mart 2023 12:58, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 13:00
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına dair konuları kapsayan bir yazıyı tüm birimlere gönderdi.

Yazıda, kapsam, atama, Pozisyon unvanıyla aynı unvanlı kadrolara atanacaklar, Pozisyon unvanından farklı unvanlı kadrolara atanacaklar, kadro ve pozisyon işlemleri, Diğer hususlar, bildirim olmak üzere 7 farklı başlık yer aldı.

İşte Cumhurbaşkanlığının yazısı

Maarif Müfettişliğine atama davasında mahkeme esasa girecek
Maarif Müfettişliğine atama davasında mahkeme esasa girecek
Katar, 1400 konteyner ev daha gönderiyor
Katar, 1400 konteyner ev daha gönderiyor
Hatay'daki 6 mahallenin neden riskli alan olmaktan çıkarıldığı belli oldu
Hatay'daki 6 mahallenin neden riskli alan olmaktan çıkarıldığı belli oldu
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları
AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

Bu Habere Tepkiniz

Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerine dair 7 maddelik bir yazıyı tüm bakanlıklara gönderdi.
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; 'Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.' ifadeleri kullanıldı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular yapılacak. Dilekçesini martta verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek 1.100 TL tutarındaki ikramiye de alınacak
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptal için X Konfederasyonunca açılan davayı sonuçlandırdı.
Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yöneticilerin, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5, 6 ve 8. maddeleri kapsamında ders okutup okutamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Lisansüstü Eğitim Gören Rehber Öğretmenlere Ek Ders Artırımlı Ödenmelidir Kararı Kesinleşti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM'de yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM'de yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli olanlar, kamu işyerlerinde yeniden çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir, özel sektör işyerlerinde çalışırlarsa aylıkları kesilmez.
EKYS'nin yeni tarihini ÖSYM açıklayacak, proje okullarına öğretmen ve yönetici atama takvimini MEB yayınlayacak

EKYS'nin yeni tarihini ÖSYM açıklayacak, proje okullarına öğretmen ve yönetici atama takvimini MEB yayınlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ve öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeleri ile diğer eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerine ilişkin resmi yazı yayımladı...
Ankara Gar, Güvenpark gibi saldırılarda tazminat davalarına ilişkin kararları İDDK bozdu

Ankara Gar, Güvenpark gibi saldırılarda tazminat davalarına ilişkin kararları İDDK bozdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Ankara Gar, Ankara Güvenpark gibi terör eylemleri silsilesinde meydana gelen patlamalarda, yakınları vefat etmesi nedeniyle, davacılar için ayrı ayrı belirli bir miktar tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davalarda kararları bozdu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık, ve Özel Emeklilik Düzenleme, ve Denetleme Kurumu, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2023
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 mart 2023
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i son haliyle şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i son haliyle şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle hafızalarda yer eden Kenan Çoban yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü. Başarılı oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte İşte Kenan Çoban'ın son hali...