Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına dair konuları kapsayan bir yazıyı tüm birimlere gönderdi.

Yazıda, kapsam, atama, Pozisyon unvanıyla aynı unvanlı kadrolara atanacaklar, Pozisyon unvanından farklı unvanlı kadrolara atanacaklar, kadro ve pozisyon işlemleri, Diğer hususlar, bildirim olmak üzere 7 farklı başlık yer aldı.

İşte Cumhurbaşkanlığının yazısı