Öğretim üyelerinden depremzedelere psikososyal destek

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, kurulun çağrısıyla üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri başta olmak üzere ilgili tüm birimlerinden gönüllü öğretim üyeleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

YÖK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen proje çerçevesinde gönüllü öğretim üyeleri depremzedelere hem bulundukları hem de gittikleri illerde psikososyal destek hizmeti sunuyor.

Afetten etkilenen kişi sayısının yüksek ve psikososyal destek sürecinin uzun bir zamana yayılacak olmasını göz önünde bulunduran YÖK, depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatmaları için ilgili alanda uzman akademisyenlerden görev almalarını istedi.

Bu kapsamda ilgili kurumlarla işbirliği yapan YÖK hem afetin gerçekleştiği bölgede hem de depremzedelerin nakledildikleri illerde etkin ve verimli bir psikososyal destek hizmeti yürütülmesi için gönüllü öğretim üyelerinin eşgüdüm halinde çalışmalara katılmasını sağlıyor.

Kaybettikleri yakınları ile sevdiklerinin yasını tutan, büyük bir acı, korku ve endişe yaşayan insanlara uzmanlık alanlarında psikososyal destek sunan öğretim üyeleri çocuk, yaşlı, genç, hamile, engelli gibi her grubun ihtiyacına yönelik özel çalışmalar yapıyor.

Çocuklara yönelik çeşitli oyunlar ile spor, boyama ve çizgi film gösterileri gibi etkinlikler, yetişkinler için de yaşadıkları olumsuzluklarla başa çıkabilmelerine yardımcı olacak eğitimler ile sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Öğretim üyeleri, depremzedelerin yaşadıkları travmayı hafifletebilmek için hem akut dönemde hem de sonrasındaki süreçle ilgili hazırladıkları psikolojik ilk yardım rehberleriyle de psikososyal çalışmalara katkıda bulunuyor.

"Afet sonrası psikolojik sağlamlık, travmatik yaşantılarda akut müdahaleler, yası anlamak, deprem sonrası kayıp ve yas, oyun ile temas, deprem sürecinde duygu regülasyonu, okul ve travma" gibi başlıklar altında çalışmalar yürüten öğretim üyeleri, saha çalışmalarından elde ettikleri bulgularla raporlar hazırlayarak ilgili kurumlarla paylaşacak.

- Çevrim içi destek ve eğitimler

Öte yandan gönüllü öğretim üyelerinin depremzedelere yüz yüze verdiği psikososyal destek, üniversiteler tarafından çevrim içi olarak da sunuluyor. Bazı üniversiteler başvuran öğrenciler ile ailelerine öncelikli psikolojik ilk yardımda bulunurken, bazıları çevrim içi sistemle depremzedelerin sorunlarına çare olmaya çalışıyor. Bazı üniversiteler de hastanelerinde kurdukları afet poliklinikleriyle depremden etkilenenlere hizmet veriyor.

Üniversiteler, yüz yüze ve çevrim içi psikolojik desteğin yanı sıra depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları yapan kurumların personeline de çeşitli eğitimler verdi. Bunlar arasında, "Deprem Sonrası Çocuklara Yönelik Psikososyal Müdahale" eğitimi ile depremzedeleri ağırlayan otellerin personellerine verilen "Temel İletişim Becerileri ve Travma Sonrası Yaklaşım" konulu eğitimler de yer aldı.